الحرب أوشكت.. دبلوماسيون روس يغادرون أوكرانيا

بدأ دبلوماسيون وموظفون قنصليون روس، مغادرة الأراضي الأوكرانية، السبت، وسط حديث عن غزو روسي وشيك.

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن دبلوماسيين وموظفين قنصليين روس بدأوا مغادرة أوكرانيا.



وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "وفقا لبيانات المواطنين الأوكرانيين، بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصلية في أوكرانيا في المغادرة إلى روسيا. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الصعوبات التي واجهتها عند تحديد موعد في القنصليات والسفارة".

وبحسب المصدر: "على خلفية الإخلاء الذي أعلنته رسميًا عدد من الدول الغربية، فإن هذا يشير إلى أن موسكو قررت السير على نفس المنوال".



المصدر تحدث عن تلميح سابق لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى احتمال حدوث مثل هذا السيناريو خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس، قبل أيام.

وفي هذا المؤتمر الصحفي، اعترف لافروف بأن روسيا قد تتخذ قرارا بشأن الإجلاء المؤقت للموظفين غير الأساسيين في المؤسسات الدبلوماسية من البعثة الدبلوماسية.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا عن خطط لإجلاء جزء من موظفي سفارتها على خلفية المخاوف من غزو روسي وشيك تنفيه موسكو.