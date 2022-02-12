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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 1075 حالة تعدي بمساحة أكثر من 122 ألف متر مربع بسوهاج

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 1075 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 122 ألف و396 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

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وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

وأوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 627 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 34798 متر مربع، و103 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12715 متر مربع، وعدد 345 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 74883 متر مربع.

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سوهاج ازالة حالات التعدى املاك الدولة الري

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