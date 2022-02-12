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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 137 حالة تعد خلال أسبوع ببنى سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في  حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـــ ـ19 لإزالة التعديات ،التي يتم تنفيذ المرحلة الثانية منها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة،حيث تضمن التقرير  الإشارة إلى أنه تم" أمس"إزالة 21 حالة تعد على مساحة إجمالية تزيد عن 10 قراريط أرض زراعية"منذ بدء المرحلة الثانية الأحد الماضي وحتى اليوم"ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 137حالة ،وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :يناير،فبراير ومارس،حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي،وبدأت  بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري  إلى  26 من نفس الشهر ، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل

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