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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري: متحور أوميكرون يُصيب الإنسان بـ التهابات فيروسية ومنها تليف جدار الرئة

الدكتور مصطفى حامد،
الدكتور مصطفى حامد، استشاري أمراض الباطنة والصدر

قال الدكتور مصطفى حامد، استشاري أمراض الباطنة والصدر، إن الأمر يختلط على الأطباء معرفة الفرق بين الأنفلونزا "العادية"، والإنفلونزا الموسمية، ومتحور كورونا "أوميكرون"، نظراً لتشابه الأعراض في كل منها.

وأضاف مصطفى حامد خلال لقائه برنامج "سفرة وطبلية" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مناعة الجسم هي العنوان الرئيسي لهذا الأمر، حيث إنها عبارة عن التوازن ما بين دفاعات الجسم المختلفة ضد الأمراض أو العدوى، مثل: فيروس كورونا، أو الأنفلونزا الموسمية، أو دور البرد الطبيعي.

ونوه استشاري أمراض الباطنة والصدر أن لتقوية مناعة الجسم يجب تناول الطعام الذي يحتوي على أوميجا 3، وفيتامين د، وفيتامين أ، منوهاً أن كلوسيز يحتوي على كل هذه الفيتامينات.

وأوضح مصطفى حامد أن جهاز المناعة يقوم بإفراز دفاعات معينة ضد فيروس أو عدوى معينة، مشيراً إلى أن متحور "أوميكرون" سريع الانتشار ولكنه أضعف من متحورات كورونا السابقة، ولكن مع إهمال المواطنين ونقص المناعة يصاب الشخص بتليف في جدار الرئة نتيجة التهابات فيروسية.

استشاري متحور اوميكرون التهابات فيروسية تليف جدار الرئة برنامج سفرة وطبلية صدى البلد

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