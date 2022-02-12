إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق غاز في بني سويف

أصيبت 4 أشخاص،اليوم السبت، باختناق إثر تسرب غاز بمنزلهم بارض المحلج بمدينة بنى سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة 4 أشخاص بينهم سيدات باختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بأرض المحلج بمدينة بنى سويف

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: "ياسمين.م.ع" 28 سنة، و"سعدية.ع.ع" 86 سنة، و"يوسف.ا.م" 30 سنة، "كريمة.م.ع" 51 سنة، وبالكشف الطبي الظاهري عليهم تبين أن حالاتهم مستقرة، وتم وضعهم على الأكسجين بالاستقبال.

ووجّه مدير عام المستشفى، بتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإجراء كافة الاسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها.