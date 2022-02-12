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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الأولمبية تهنىء الأهلي بحصد برونزية كأس العالم للأندية

صدى البلد

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، بخالص التهاني لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب جماهير النادي الأهلي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد تحقيق الفريق للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات. 


وفاز الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع اليوم على فريق الهلال السعودي بطل أسيا بنتيجة 4-0 بعد أداء مميز ورجولي من لاعبي الفريق والجهاز الفني وحرصهم طوال المباراة على تحقيق الفوز ورفع إسم مصر في المحافل الدولية وإستمرار الإنتصارات الكبيرة للرياضة المصرية في كل الرياضات والتي تشهده الرياضة المصرية في الفترة الحالية في ظل الدعم والإهتمام الغير محدود في الفترة الحالية من الدولة المصرية بالرياضة والرياضيين وهو الدعم الذي لم يحدث من قبل لتكون النتائج إنتصارات متتاليه في كل البطولات ورفع راية مصر عاليا دائما.

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