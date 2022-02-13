نشرة الصحة والمرأة .. الكشف عن فيروس قاتل يصيب الدماغ.. أعراض جديدة تظهر على المتعافين من كورونا

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

يهاجم المتعافين من إيبولا .. الكشف عن فيروس قاتل يصيب الدماغ

كشفت دراسة جديدة أن بقايا فيروس إيبولا القاتل تظل موجودة في أجسام المرضى حتى بعد التعافي.

أعراض جديدة تظهر على المتعافين من كورونا .. دراسة تكشف التفاصيل

كشفت دراسة حديثة أعراض جديدة تظهر في أجسام المتعافين من فيروس كورونا، وهي علامة تظهر الآثار الطويلة المدى للإصابة بمرض كوفيد - 19الناتج عن هذا الفيروس.

بيحدفوا دبش .. 4 أبراج ابتعد عنها عند الغضب

كشف تقرير جديد عن مواليد أبراج يجب الإبتعاد عنهم أثناء المشاكل والخناق، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

مفاجأة .. شكل ولون الأظافر يكشفان عن أمراض خطيرة

يمكن للأظافر أن تشيرعن صحة الشخص، حيث الأظافر السليمة الطبيعية تكون بلون الجلد ولها أطراف بيضاء مع لمعان خفيف، فإذا كان مظهر أظافرك يختلف عن الطبيعي بأي شكل من الأشكال؛ خاصة من حيث الشكل أو الحجم أو اللون فهي علامة يجب البحث عنها.