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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة .. شكل ولون الأظافر يكشفان عن أمراض خطيرة

الأظافر
الأظافر

يمكن للأظافر أن تشيرعن صحة الشخص، حيث الأظافر السليمة الطبيعية تكون بلون الجلد ولها أطراف بيضاء مع لمعان خفيف، فإذا كان مظهر أظافرك يختلف عن الطبيعي بأي شكل من الأشكال؛ خاصة من حيث الشكل أو الحجم أو اللون فهي علامة يجب البحث عنها.

حيل سريعة لإطالة الأظافر وتقويتها

طرق بسيطة لتحضير مزيل طلاء الأظافر في المنزل

علامات تظهر على الأظافر

1- يمكن أن تنمو الأظافر إلى شكل يشبه الملعقة مع تقدم العمر، ولكن إذا حدث ذلك في سن مبكرة، فقد يشير ذلك إلى مضاعفات تتعلق بعملية التمثيل الغذائي للحديد، يمكن أن يكون فقر الدم أو داء ترسب الأصبغة الدموية أو متلازمة بلامر فينسون.

2- إذا ظهرت خطوط سوداء أو بنية على الأظافر، فقد يشير ذلك إلى سرطان الجلد - وهو نوع من السرطان، إنه سرطان الجلد ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في الأظافر، في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، يمكن أن يكون فقط نتيجة ترسب الأصباغ. 

3- إذا كان لديك أظافر صفراء، فإن الأظافر تفقد أيضًا بشرة ويكون شكل القمر موجودًا في قاعدة الظفر، ويُعرف هذا باسم متلازمة الظفر الأصفر وهو مؤشر على وجود حالة مزمنة في الرئة تسمى توسع القصبات، مما يجعل حالة الظفر مزمنة أيضًا.

4- يعاني الأشخاص ذوو الأظافر الطويلة من هذه الحالة وعلى عكس مظهرها، فهي حالة غير مؤلمة تسمى انحلال الظُفر، قد تكون الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة ولا يكفي الفحص البدني للتأكد من ذلك.

الأظافر سرطان الجلد فقر الدم متلازمة بلامر فينسون متلازمة الظفر الأصفر

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