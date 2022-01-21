إزالة الطبقة الموجودة على الأظافر لعمل البديكير تؤدي لدخول البكتريا.. فيديو

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان "النصيحة"، وتم الرد على "متى يكون التغيرات فى شكل الأظافر دليل على الإصابة بأمراض معينة؟".

قالت الدكتورة إيمان سند أستاذ الجلدية بكلية طب جامعة بنها، إن تغير شكل أظافر الشخص دليل على الإصابة ببعض الأشياء منها، نقص الحديد حال ظهور علامات طولية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الخطوط اذا كانت بالعرض يكون هناك مرض مزمن فى الكلى، وفى بعض الأحيان يكون بصحة جيدة وبصحة غير جيدة، وفى هذه الحالة يجب القيام بعمل تحاليل.

ولفتت إلى أن تغير لون الأظافر يشير إلى أن هناك مشكلات فى الجسم، وأن الظافر إذا كان به خط واحد بالعرض يشير إلى الإصابة بحالة مرضية لفترة وبعد ذلك أصبح بصحة جيدة.

وأشارت إلى أن الظافر أذا كان شكله تغير أصبح بشكل المعلقة المقلوبة، ويظهر لو أزرق، يجب الذهاب لـ طبيب وعمل تحاليل وظائف القلب و الرئة.

وحذرت السيدات من إزالة الطبقة الموجودة على الظافر من أجل البديكير، مؤكدة أن الطبقة الموجودة على الظافر تحمى الجسم من دخول البكتريا من هذه المنطقة.