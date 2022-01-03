حيل سريعة لإطالة الأظافر وتقويتها

تعمل الأظافر الأطول والأكثر صحة على تحسين مظهر اليدين. إليك مجموعة من الحيل التى تساعد على تقوية الأظافر |أبرزها تناول الفيتامينات والترطيب بأنتظام إليك مجموعة من النصائح انتبهي إليها يقدمها موقع برايت سايد

1. تناول البيوتين

هو فيتامين ب مهم يحول الطعام إلى طاقة. كما يوصى بشدة بتقوية الشعر والأظافر. يمكن أن تساعد مكملات البيوتين في تقوية أظافرك. تعتبر خميرة البيرة والبيض المطبوخ والسردين والمكسرات وزبدة البندق والحبوب الكاملة وفول الصويا والفاصوليا الأخرى والقرنبيط والموز والفطر مصادر جيدة للبيوتين.

2. استخدم مقويات الأظافر

إذا كانت أظافرك ناعمة ، فمن المرجح أن تتكسر ، لذلك عليك أن تنمو مرة أخرى. ينصح الخبراء عادة باستخدام مقويات الأظافر لمنع تكسر الأظافر

3. تجنب لصق الأظافر

الاستخدام المنتظم للأظافر الصناعية اللاصقة يضعف الأظافر الطبيعية ويجعلها أكثر عرضة للكسر.

من الأفضل استخدام ملمعات الأظافر التي تحتوي على مواد كيميائية سامة أقل أو لا تحتوي على مواد كيميائية. ابحث عن تركيبات خالية من السموم ذات أساس مائي

4. الترطيب بانتظام

من المستحسن أن تعالج يديك وأظافرك بانتظام بالزيوت التي يمكن أن تحبس الرطوبة وتقوي أظافرك يمكنك استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الجوجوبا وزيت الأفوكادو وزبدة الشيا خيارات جيدة.