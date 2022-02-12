مياه القناة: مواصلة أعمال خطة الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بمحافظة السويس

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الشركة تواصل أعمالها لتنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بأحياء محافظة السويس، فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

أضاف رئيس الشركة، أن أعمال الإحلال والتجديد مستمرة لخطوط الصرف الصحى بمنطقة التوفيقية البيضاء والحمراء بحى عتاقة بالسويس بإشراف المهندس محمود زهرة رئيس قطاع السويس.

قال عصمت إن اطوالها 2700 متر باقطار مختلفة تتراوح ما بين 12 بوصة و10 بوصة وأنشاء 80 مطبق صرف صحى بالمنطقة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بحى عتاقة.

قال عصمت أننا مستمرون لزيادة القدرة الأستيعابية لتصرفات الصرف الصحى بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وعدم قدرة الشبكات على أستيعاب زيادة الأستهلاك وتجنبا لحدوث أنسدادات الصرف الصحى.

وأضاف عصمت أن شركة مياه القناة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من خلال رقم المحمول 01003337349 أو الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الأجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.