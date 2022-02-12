عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: مواصلة أعمال خطة الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بمحافظة السويس

صدى البلد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الشركة تواصل أعمالها  لتنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بأحياء محافظة السويس، فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.   
أضاف رئيس الشركة، أن  أعمال الإحلال والتجديد مستمرة لخطوط الصرف الصحى بمنطقة التوفيقية البيضاء والحمراء  بحى عتاقة بالسويس بإشراف المهندس محمود زهرة رئيس قطاع السويس.

قال عصمت إن اطوالها 2700 متر باقطار مختلفة تتراوح ما بين 12 بوصة و10 بوصة وأنشاء 80 مطبق صرف صحى بالمنطقة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بحى عتاقة.
قال عصمت أننا مستمرون لزيادة القدرة الأستيعابية لتصرفات الصرف الصحى بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وعدم قدرة الشبكات على أستيعاب زيادة الأستهلاك وتجنبا لحدوث أنسدادات الصرف الصحى.
وأضاف عصمت أن شركة مياه القناة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من خلال رقم المحمول 01003337349 أو الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الأجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

السويس مياة الشرب فيسبوك مياه القناة عبد الحميد عصمت ساعة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة شركة مياه الشرب الحمى البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يتعادل 2-2 ويقتنص نقطة ثمينة من بترو أتليتكو

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

سبب تراجع بيع السيارات الأوروبية بمصر.. تفاصيل

إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة بالشرقية

خاص| ننشر اعترافات متهمة بممارسة الدعارة.. وقرار عاجل من المحكمة

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

بث مباشر الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .. لحظة بلحظة

ترشيحاتنا

إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة بالشرقية

التضخم الاقتصادي يصيب السوق العالمي بالشلل ..ومخاوف من موجة كساد عنيفة

الأهلي يشكر معلق مباراة الهلال : كلماته تزيدنا حبًا في الإمارات ..فيديو

ياسمين رئيس.. هادي الباجوري: معنديش مشكلة مراتي تتباس في أعمالها.. فيديو

كارتيرون: التعادل مع بترو أتلتيكو أفضل نتيجة والزمالك تأثر بغياب الدوليين لفترة

لا تتنازل عن شموخها.. معلق إماراتى يتغزل في مصر: لا ننسى أفضالها علينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرأة الأكثر إثارة للجدل في السعودية .. من هي بدور البراهيم ؟

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

فيديو

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

فيديوجراف.. المعاناة فوق احتمالي.. قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ