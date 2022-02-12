إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 13 شخصا من عمال اليومية بمحافظة الشرقية، بكدمات وكسور في أماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصالحية الجديدة ناحية كوبرى الكسارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق الصالحية الجديدة ناحية كوبرى الكسارة وأسفر عن إصابة 13 شخص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد .

وبالانتقال والفحص؛ تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.