برنامج تدريبي لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بتربية نوعية عين شمس

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أولى فعاليات البرنامج التدريبي المقدم لطلاب الكلية المشتركين بمسابقة "نوعية تبتكر ٢" كمنحة تدريبية من مركز Social Enterprise Academy، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني British Council، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. أسامة السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية.



حضر البرنامج د. زاهر أمين منسق عام لجنة الابتكار، د. نهى عبد العزيز رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، د. ناهد بابا عضو لجنة الإبتكار، ود. أمل نصر الدين مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بكلية التربية النوعية جامعه عين شمس، د. مصطفى أمين نائب مدير الوحدة بالكلية، د. شيماء مجدي مسئول التخطيط والمتابعة.



ورحب د. أسامة السيد بالحضور، مشيدا بدور وحدة الإبتكار IHub بالكلية ورعايتها للأفكار، كما وجه الشكر للفريق المنفذ للبرنامج بقيادة عائشة خيرت المدير الاداري للأكاديمية SEA وفريق برنامج التدريب، واعتمد برنامج التدريب على توظيف الأنشطة لتقديم المعلومة وصولا إلى عرض الأفكار الخاصة بكل فريق تطبيقاً لما تعلموه ولتقوية مهارات العرض لديهم، وكذلك تطوير أفكارهم الإبتكارية وتحويلها إلي مشروعات ذات تآثير مجتمعي.