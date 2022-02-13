البنك المركزي:740.3 مليار جنيه حجم النقود المطبوعة في أكتوبر الماضي

ارتفع حجم النقد المطبوع من البنك المركزي المصري بنهاية أكتوبر الماضي لـ740.3 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 739.1 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 736.5 مليار جنيه في أغسطس السابق له.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي اصدار فئة 50 جنيها لـ 28.704 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 29.3 مليار جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 30.1 مليار جنيه في أغسطس 2021.



ووصلت تكلفة طباعة فئة الـ 20 جنيها بـ 7.864 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 8.2 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 8.6 مليار جنيه في أغسطس 2021.



وسجلت تكلفة طباعة فئة الـ 200 جنيه نحو 496.94 مليار جنيه في أكتوبر السابق له مقاب 40.2 مليار جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 490.3 مليار جنيه في أغسطس 2021.



وبلغت تكلفة طباعة فئة الـ10 جنيهات نحو 4.72 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 5.014 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 5.3 مليار جنيه في اغسطس 2021.

