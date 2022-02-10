أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع التضخم الأساسي إلى 6.3% في يناير 2022، مقابل 6% في ديسمبر 2021.

وقال البنك في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، الذي أصدره اليوم الخميس، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.8% في يناير 2022، مقابل 0.5% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 0.2% في ديسمبر 2021

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا 0.9% في يناير 2022 مقابل معدلا سالبًا بلغ 0.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 0.1% في ديسمبر 2021.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.3% في يناير 2022، مقابل 5.9% في ديسمبر 2021.