سعيد العويران: لا أتوقع رحيل مدرب الهلال بعد الهزيمة من الأهلي

تحدث سعيد العويران نجم المنتخب السعودي الأسبق عن هزيمة الهلال اليوم من الأهلي برباعية نظيفة في كأس العالم للأندية. قال سعيد العويران في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النادي الأهلي يملك لاعبين كبار، وقدم مباراة مميزة اليوم، والهلال قدم مباراة قوية ضد تشيلسي ولكن هذا حال كرة القدم" أضاف: "الهلال تأثر أيضا بطرد ثنائي من فريقه، والأهلي حصل على يوم راحة إضافي عن الهلال وهو ما صنع الفارق بدنيا لصالح الأهلي" وتابع حديثه قائلا: "أعتقد أن مدرب الهلال جارديم لن يرحل بعد الهزيمة من الأهلي اليوم، ولا أتوقع رحيله، فهو من أفضل مدربي العالم ولا يمكن تقييمه على لقاء" وأشار إلى أن علي معلول كان أفضل لاعبي الأهلي اليوم ضد الهلال وكان مثل الدينامو، وجميع لاعبي الأهلي قدموا مباراة قوية.‎