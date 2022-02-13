نشرة اخبار البرلمان | محلية النواب: تعديلات قانون الإيجار القديم تحقق التوازن بين استقرار المستأجر وحقوق المالك.. وإشادة برلمانية بفوز الأهلي برونزية كأس العالم للأندية

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
«محلية النواب»: تعديلات قانون الإيجار القديم تحقق التوازن بين استقرار المستأجر وحقوق المالك
برلمانية: التفوق الأهلاوي في المحافل العالمية ظاهرة تستحق الدراسة ويجب تعميمها
برلماني: الدولة تسعى لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة
رئيس شباب النواب يهنئ النادي الأهلي بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية
مرثا محروس: مشاركة مصر في قمة محيط واحد تأكيد على وضعها الدولي الكبير
تحديد أسعار الإقامة وإصدار تصاريح مؤقتة.. قرارات يتيح قانون المنشآت الفندقية لوزير السياحة اتخاذها