نادية الجندي تعبر عن سعادتها بالتكريم بمهرجان جمعية الفيلم وتعلق: حققت المعادلة الصعبة

عبّرت النجمة، نادية الجندي،عن سعادتها بالتكريم ضمن مهرجان جمعية الفيلم علي مجمل اعمالها .

ونشرت نادية الجندي فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام و قالت : سعيدة و فخورة بتقديمي سينما متطورة وراقية وهادفة .

وتابعت : التكريم بيسعدني و يحسسني انني حصلت علي احترام الجمهور لأعمالي والمعادلة الصعبة الي حققتها بإعجاب الجمهور النقاد .

وعلقت علي الفيديو كاتبة : كلمتي لجمهوري الحبيب ،بشكركم من كل قلبي ،وبحبكم وأتمني أكون عند حسن ظنكم دايماً.

و كانت قد عبرت عن سعادتها بالتكريم قائلة : سعيدة بتكريمى يوم السبت 12 فبراير من مهرجان جمعية الفيلم لتاريخه فى المصداقية والنزاهة سعيدة جداً وفخورة جداً بتكريم #جمعية_الفيلم لأن التكريم هنا من جهة لها مصداقيتها وتاريخها فى الألتزام والنزاهة فى منح الجوائز، كما أنها ليس لها أغراض غير تحقيق العدالة والمصداقية الفنية ولذلك فهى تحظى باحترام كل السينمائيين وأى جائزة أو تكريم منها يكون لها قيمتها ومصداقيتها.

وأضافت الجندي: وأنا تشرفت من قبل بالحصول على جائزة من جوائز المهرجان وهى جائزة أفضل ممثلة عن فيلم الرغبة وحصل على جائزة أفضل ممثل النجم #احمد_زكي وأتذكر وقتها سألت أحمد زكى الله يرحمه عن جمعية الفيلم فقال لى: دى أهم جمعية ومنحوكى الجائزة بالإجماع وعليك أن تفتخرى بها لأن كل نقادها على أعلى مستوى من الثقافة والخبرة والوعى.

وتابعت:وكانت تلك المرة الأولى التى أتعرف فيها على الجمعية وبالفعل ذهبت وتسلمت الجائزة وكنت سعيدة جداً بتلك الجائزة لأنى حصلت عليها من خلال دور مهم جدا قدمته فى فيلم " الرغبة " وأعتبره من أفضل أدوارى والفيلم من إخراج #علي_بدرخان.

وأنهت قائلة : وبالمناسبة وقتها حصل الفيلم أيضا على جائزة أفضل فيلم وأفضل إنتاج وأفضل إخراج وحضورى هذه الدورة فى مهرجان جمعية الفيلم تعد الثانية ولكنه تكريم عن مجمل أعمالى وأنا سعيدة جداً به وبشكرهم عليه لأنه يعد تقدير من الجمعية ونقادها بمشوارى الكامل فى السينما وحرصى على تقديم الفن الراقى.