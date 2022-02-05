حبيبة قلبي.. نادية الجندي تهنئ زينة بعيد ميلادها.. صور

حرصت النجمة نادية الجندي، على تهنئة الفنانة زينة بعيد ميلادها، الذي احتفلت به أمس 4 فبراير الجاري.

ونشرت نادية، صورا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "زينة صديقتي وحبيبة قلبي، كل سنة وانتي طيبة وبخير وناجحة وعقبال 100 سنة، كل الأمنيات الحلوة بدوام الصحة والستر والسعادة والنجاح وربنا يخليلك أولادك وتفرحي بيهم".



جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "كله بالحب" في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها الفنان أحمد السعدني، الفنان مصطفى درويش، الفنانة صابرين، الفنانة ريم البارودي، الفنانة نور قدري، الفنان سامر المصري، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان محسن منصور، من إخراج عصام عبدالحميد.

