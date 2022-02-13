مهرجان اكسبوجر 2022.. 1600 صورة بعدسة 70 مصورا من جميع أنحاء العالم

تستمر فعاليات المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، في إمارة الشارقة، حتى 15 فبراير الجاري، ويضم في نسخته السادسة 1600 عمل بصري لـ 70 مصورا من أنحاء الوطن العربي والعالم، من خلال 45 معرض فني، ويستضيف المعرض هذا العام أول قمة بيئية تحت شعار "أنقذوا المحيطات".

يقدم المعرض تجسدي لقصص مرئية مختلفة، وعرض تجارب متنوعة، وبالإضافة إلى الأعمال الفنية فإنه يستضيف أيضا ورش عمل تدريبية وجلسات نقاشية.

من مهرجان اكسبوجر 2022 (2)



تم استقبال الأعمال الفنية من المصورين المشاركين على مدار الشهرين الماضيين، ويضم عدد من أبرز المصورين في الوطن العربي والعالم، ومنهم المصور العالمي "ستيف ماكوري" صاحب الصورة الشهيرة للفتاة الأفغانية.

من مهرجان اكسبوجر 2022 (3)



ويجسد المعرض لحظات حقيقة في بيئات غريبة، وكأنها حرفة وموهبة في وقت واحد، ومن ضمن المحادثات مناقشة لـ "بينو سارادزيتش" شديد الإعجاب بالهندسة المعمارية، من رسم الأشكال الهندسية إلى التقاط صورًا استثنائية عبر عدسة الكاميرا، وتحدث خلال المهرجان عن الأسس الرئيسة للنجاح في مجال التصوير المعماري.

من مهرجان اكسبوجر 2022 (4)

يتميز المهرجان بتحقيق شعاره الأساسي وهو التفاعل مع الصور ببيئاتها المختلفة، وكأن الزائر ومشاهد العمل جزءا من العمل الفني الذي يتم عرضه في المهرجان.



كذلك جسد المصور "ديفيد دوبيلي" جمال المحيطات من منظور عدسة الزمن، من ماضي الحاجز المرجاني العظيم إلى حاضره المرير عبر عدسة الكاميرا التي شهدت آثار التغير المناخي على الشعاب المرجانية.

من مهرجان اكسبوجر 2022 (5)



كذلك احتفل المهرجان بجائزة "المصور الصحفي المستقل" ضمن المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2022، وتحدث عنها لارج بورينج عضو لجنة التحكيم.

من مهرجان اكسبوجر 2022 (6)

من مهرجان اكسبوجر 2022 (7)

من مهرجان اكسبوجر 2022 (8)

من مهرجان اكسبوجر 2022 (9)

من مهرجان اكسبوجر 2022 (10)

من مهرجان اكسبوجر 2022 (11)