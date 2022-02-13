يمكننا الآن العودة.. النرويج تعلن إلغاء آخر قيود جائحة كورونا

أعلنت الحكومة في النرويج، أمس السبت، رفع آخر قيودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بإلغاء إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة في الأماكن المكتظة، رغم تفشي الإصابات جراء المتحور "أوميكرون".

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس ياهر ستور، إن "التزام مسافة متر من التباعد ينتهي. نلغي التوصية بالتباعد الاجتماعي".

وأضاف: "يمكننا الآن أن نتفاعل اجتماعياً كما في السابق عبر المشاركة بنزهات ليلية، وأحداث ثقافية وغيرها... وكذلك عبر الذهاب إلى العمل في الحافلات والقطارات والعبارات".

وألغت النرويج مطلع فبراير الجاري معظم القيود الأخرى المرتبطة بكوفيد، مثل العمل من بعد أو تقليص حجم التجمعات. وتم استبدال إلزامية العزل لمدة أربعة أيام بعد اكتشاف الإصابة بمجرد توصية.

كما لم يعد الأطفال الذين يعانون أعراضاً في الجهاز التنفسي مرغمين على إجراء فحوص. ولكن رئيس الحكومة أكد أن "الجائحة لم تنته بعد"، ونصح غير الملقحين والمعرضين للخطر بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة عندما لا يكون التباعد ممكناً. وأعلن المعهد النرويجي للصحة العامة أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة الإصابات بعدوى المتحور "أوميكرون"، ولكنها مُنتظرة قريباً.