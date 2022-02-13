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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفوز بالميدالية البرونزية

فرحة جماهير الأهلي بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية| شاهد

الأهلي
الأهلي

حصد الأهلي المصري برونزية كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات بعد تغلبه على الهلال السعودي برباعية دون مقابل في مباراة تحديد المركز الثالث.

 

رباعية الأهلي تناوب عليها ياسر إبراهيم بواقع هدفين وهدف لأحمد عبد القادر وأخر لعمرو السولية. بذلك حصد الفريق المصري الميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه.

 

الفوز بالميدالية البرونزية

 

ورصدت قناة "الغد"، فرحة جماهير النادي الأهلي، بعد الفوز بالميدالية البرونزية، والتأكيد على أن الأهلي بمن حضر، تعقيبا على الإصابات داخل الفريق وغياب أكثر من لاعب عن صفوفه في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في دولة الإمارات.

 

وأشارت الجماهير، إلى أن النادي الأهلي، نجح في تحقيق إنجاز جديد له، وقدم بطولة قوية وأداء كبير أمام الفرق التي واجهها، مع الأمنيات بأن يصل الأهلي إلى منصة التتويج بالبطولة خلال المشاركة المقبلة.

 

وأضافت أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام فريق الهلال السعودي، بالإشارة إلى أن النادي كان قادرا على الصعود إلى نهائي البطولة، لكن لم يوفق في مباراة بالميراس البرازيلي والتي خسرها الأهلي بهدفين دون رد.

 

بهذا الإنجاز الذي حقق النادي الأهلي اليوم، وحصوله على الميدالية البرونزية، تعد المرة الثالثة للمارد الأحمر بطل إفريقيا، بعد أن نجح العام الماضي في تحقيق البرونزية على حساب بالميراس البرازيلي، كذلك حققها عام 2006 مع مدربه البرتغالي السابق مانويل جوزيه.

الأهلى كأس العالم للاندية برونزية جماهير الأهلي الامارات الهلال

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