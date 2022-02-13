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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 13 - 2 - 2022 العديد من المباريات حول العالم، ولعل يأتي أهمها مباراة ليفربول مع بيرنلي بالدوري الإنجليزي.
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

توتنهام  X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium            

بيرنلي X  ليفربول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                                                

نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 4 HD Premium                                       

ليستر سيتي  X وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium                     

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
ديبورتيفو ألافيس X فالنسيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

ليفانتي X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

ريال سوسييداد X غرناطة – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD

إسبانيول X   برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports 1 HD Premium  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  
ميلان X سامبدوريا – الساعة 1:30 ظهرا              

هيلاس فيرونا X أودينيزي – الساعة 4 عصرا                

جنوى X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا      

إمبولي X كالياري – الساعة 4 عصرا

ساسولو X روما – الساعة 7 مساء              

أتالانتا X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء              

مواعيد مباريات الدوري الألماني  
يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا      

هوفنهايم X أرمينيا بيليفيلد – الساعة 6:30 مساء            


 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
موناكو X لوريان – الساعة 2:00 ظهرا                

أنجيه  X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا              

كليرمون فوت X سانت إيتيان – الساعة 4 عصرا          

ستاد بريست 29 X تروا – الساعة 4 عصرا        

نانت X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا                

لانس  X بوردو – الساعة 6 مساء                

ميتز  X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء      

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

القطن الكاميروني X المصري البورسعيدي – الساعة 3 عصرا

سيمبا X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرا

مازيمبي X أوثو دويو – الساعة 3 عصرا

بيراميدز X الأهلي طرابلس – الساعة 6 مساء

اورلاندو بيراتس X شبيبة الساورة – الساعة 6 مساء

الصفاقسي X زاناكو – الساعة 9 مساء

نهضة بركان X  الحرس الوطنى – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X يني ملطية سبور – الساعة 12:30 ظهرا                    

أنطاليا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 3 عصرا                  

قاسم باشا X  ألانياسبور – الساعة 6 مساء              

طرابزون سبورX   قونيا سبور – الساعة 6 مساء

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