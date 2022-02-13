مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 13 - 2 - 2022 العديد من المباريات حول العالم، ولعل يأتي أهمها مباراة ليفربول مع بيرنلي بالدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
توتنهام X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
بيرنلي X ليفربول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 4 HD Premium
ليستر سيتي X وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X فالنسيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
ليفانتي X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
ريال سوسييداد X غرناطة – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD
إسبانيول X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ميلان X سامبدوريا – الساعة 1:30 ظهرا
هيلاس فيرونا X أودينيزي – الساعة 4 عصرا
جنوى X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا
إمبولي X كالياري – الساعة 4 عصرا
ساسولو X روما – الساعة 7 مساء
أتالانتا X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا
هوفنهايم X أرمينيا بيليفيلد – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو X لوريان – الساعة 2:00 ظهرا
أنجيه X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا
كليرمون فوت X سانت إيتيان – الساعة 4 عصرا
ستاد بريست 29 X تروا – الساعة 4 عصرا
نانت X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا
لانس X بوردو – الساعة 6 مساء
ميتز X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية
القطن الكاميروني X المصري البورسعيدي – الساعة 3 عصرا
سيمبا X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرا
مازيمبي X أوثو دويو – الساعة 3 عصرا
بيراميدز X الأهلي طرابلس – الساعة 6 مساء
اورلاندو بيراتس X شبيبة الساورة – الساعة 6 مساء
الصفاقسي X زاناكو – الساعة 9 مساء
نهضة بركان X الحرس الوطنى – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X يني ملطية سبور – الساعة 12:30 ظهرا
أنطاليا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 3 عصرا
قاسم باشا X ألانياسبور – الساعة 6 مساء
طرابزون سبورX قونيا سبور – الساعة 6 مساء