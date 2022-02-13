مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 13 - 2 - 2022 العديد من المباريات حول العالم، ولعل يأتي أهمها مباراة ليفربول مع بيرنلي بالدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



توتنهام X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

بيرنلي X ليفربول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 4 HD Premium

ليستر سيتي X وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X فالنسيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

ليفانتي X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

ريال سوسييداد X غرناطة – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD

إسبانيول X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان X سامبدوريا – الساعة 1:30 ظهرا

هيلاس فيرونا X أودينيزي – الساعة 4 عصرا

جنوى X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا

إمبولي X كالياري – الساعة 4 عصرا

ساسولو X روما – الساعة 7 مساء

أتالانتا X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم X أرمينيا بيليفيلد – الساعة 6:30 مساء





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو X لوريان – الساعة 2:00 ظهرا

أنجيه X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا

كليرمون فوت X سانت إيتيان – الساعة 4 عصرا

ستاد بريست 29 X تروا – الساعة 4 عصرا

نانت X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا

لانس X بوردو – الساعة 6 مساء

ميتز X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

القطن الكاميروني X المصري البورسعيدي – الساعة 3 عصرا

سيمبا X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرا

مازيمبي X أوثو دويو – الساعة 3 عصرا

بيراميدز X الأهلي طرابلس – الساعة 6 مساء

اورلاندو بيراتس X شبيبة الساورة – الساعة 6 مساء

الصفاقسي X زاناكو – الساعة 9 مساء

نهضة بركان X الحرس الوطنى – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X يني ملطية سبور – الساعة 12:30 ظهرا

أنطاليا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 3 عصرا

قاسم باشا X ألانياسبور – الساعة 6 مساء

طرابزون سبورX قونيا سبور – الساعة 6 مساء