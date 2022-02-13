وزير التموين يتفقد عدداً من المنشآت بمحافظة أسيوط

يتوجه اليوم الدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة أسيوط، وذلك لتفقد عدد من المنشآت التموينية التابعة للوزارة بصحبة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وصرح أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأنه من المقرر أن يبدأ الوزير جولته بعقد اجتماع بمقر الغرفة التجارية بأسيوط يعقبه افتتاح مكتب السجل التجاري المميز بمقر الغرفة في إطار خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التوسع فى إنشاء مكاتب السجل التجاري المميزة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة بأن الجولة ستشمل كذلك زيارة فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للاطمئنان علي توافر السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلاً عن تفقد مطاحن مصر الوسطى والصوامع الخاصة بالشركة، وكذلك زيارة صومعة عرب العوامر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وسيتم ايضاً المرور على مركز الخدمة التموينية المطور بمركز أول أسيوط.

ومن المقرر أن يرافق الدكتور الوزير فى جولته كل من الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد الأستاذ/ محمد إسماعيل وكيل أول وزارة التموين مدير المديرية.