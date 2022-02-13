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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 150 ألف رأس ماشية وإنشاء قاعدة بيانات لمزارع الدواجن بكفر الشيخ

جانب من أعمال التحصين
جانب من أعمال التحصين

تمكنت حملات وقوافل مديرية الطب البيطري بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ من تحصين 150 ألف رأس ماشية وأغنام  ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية والأغنام ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، مستمرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تحصين 150 ألف رأس ماشية وأغنام، بمشاركة  105 لجان، وإن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الحملة.

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وأضاف بشار أنه جارٍ إنشاء قاعدة بيانات لمزارع الدواجن في  نطاق كل المراكز، والتأكيد على ضرورة أخذ عينات ما قبل البيع من المزارع، لحماية الثروة الداجنة بالمحافظة، مؤكداً أنه وردت شكوى من نفوق أعداد كبيرة بمزرعة دواجن، ووجه محافظ كفر الشيخ بالانتقال لموقع المزرعة لبحث الشكوى والوقوف على أسباب نفوق الدواجن، وأخذ عينات من الطيور النافقة وإرسالها إلى المعامل المركزية.

وأكد أن محافظ كفر الشيخ وجه بتوفير احتياجات المجازر، والتشديد على الرقابة على اللحوم ومحاربة ظاهرة الذبح خارج المجازر، بالتعاون مع مجلس إدارة صندوق التأمين على المذبوحات.

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التعليم العالي جامعة الأزهر الطب البيطري الانشطة الطلابية محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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