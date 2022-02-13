مستشار وزير التعليم العالي يشيد بجهود جامعة الأزهر في إثراء الأنشطة الطلابية

كرم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتورة سعيدة صبح، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، والدكتَور علاء جانب، مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، والأستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية.

وأشاد مستشار وزير التعليم العالي، بجهود جامعة الأزهر وطلابها في إثراء مجال الأنشطة الطلابية ودعمه في ظل الجمهورية الجديدة.

كما كرم الملتقى الأول الدكتور عمرو مصطفى، المنسق العام لطلاب من أجل مصر، والذي ثمن ما يقوم به طلاب وطالبات جامعة الأزهر، مؤكدا أنهم نماذج وطنية سوف يكون لهم شأن ما في يوم من الأيام وسوف تكون جهودهم المخلصة لها الأثر الكبير في الجمهورية الجديدة، في ظل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة مؤمنة عون، وكيلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة العمروسي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أن الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية يهدف إلى تأهيل وصقل المهارات القيادية لدى الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في ضوء توجه الدولة نحو بناء كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على القيادة ودعم الأفكار الإبداعية والابتكارية في ضوء توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، َويقام الملتقى، بمشاركة 250 طالبًا وطالبة من طلاب وطالبات كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

جاء هذا في ختام افتتاح الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية بجامعة الأزهر، والذي يقام برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تحت عنوان “طلاب من أجل مصر”.