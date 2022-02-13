عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستشار وزير التعليم العالي يشيد بجهود جامعة الأزهر في إثراء الأنشطة الطلابية

صدى البلد

كرم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتورة سعيدة صبح، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، والدكتَور علاء جانب، مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، والأستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية.

وأشاد مستشار وزير التعليم العالي، بجهود جامعة الأزهر وطلابها في إثراء مجال الأنشطة الطلابية ودعمه في ظل الجمهورية الجديدة.

كما كرم الملتقى الأول الدكتور عمرو مصطفى، المنسق العام لطلاب من أجل مصر، والذي ثمن ما يقوم به طلاب وطالبات جامعة الأزهر، مؤكدا أنهم نماذج وطنية سوف يكون لهم شأن ما في يوم من الأيام وسوف تكون جهودهم المخلصة لها الأثر الكبير في الجمهورية الجديدة، في ظل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة مؤمنة عون، وكيلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة العمروسي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أن الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية يهدف إلى تأهيل وصقل المهارات القيادية لدى الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في ضوء توجه الدولة نحو بناء كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على القيادة ودعم الأفكار الإبداعية والابتكارية في ضوء توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، َويقام الملتقى، بمشاركة 250 طالبًا وطالبة من طلاب وطالبات كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

جاء هذا في ختام افتتاح الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية بجامعة الأزهر، والذي يقام برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تحت عنوان “طلاب من أجل مصر”. 

مستشار وزير التعليم العالي جامعة الأزهر جهود جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: بدء الترم الثاني السبت القادم.. وإلزام مديري المدارس بـ 20 إجراء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

القاهرة تسجل 20 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

وليد الفراج: ما حدث للهلال أمام الأهلي في كأس العالم للأندية "زلزال"

بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.. الثلاثاء

وزير النقل يستقلLRT .. استعدادًا لافتتاح أول مشروع قطار كهربائي في مصر|صور

المالية: إحباط أكثر من 19 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 5.3 مليار جنيه

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

شعراوى: توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعاً صناعياً فى 3 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة..عرض أول سيارة طائرة للبيع ونجاة عجوز من الدهس مرتين بمعجزة

شاهد.. صور مذهلة لـ بركان إتنا يشعل سماء صقلية بعد ثورانه

بمعجزة.. نجاة عجوز من الدهس مرتين أسفل عجلات سيارة|شاهد

بصوت شجي.. شاهد أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة بعد اعتزال الغناء|فيديو

فيديو

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

منة حسين فهمي.. كواليس طلاقها للمرة الثالثة ومحاولة انتحارها

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ