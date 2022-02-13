ضبط صائغ يتاجر في العملة بحجم تعاملات 1.3 مليون جنيه بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "صاحب محل مصوغات" من مغاغة بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من المصريين العائدين من الخارج أو ذويهم خارج نطاق السوق المصرفية بسعر أزيد من السعر الرسمى.

وعقب ذلك يقوم بإعادة بيعها لراغبى شرائها من التجار والمستوردين بسعر أزيد من السعر الرسمى بنسبة كبيرة مستفيداً من فارق سعر العملة ويتخذ من محل المصوغات الذهبية الخاص به مركزاً لمُزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر بلغت 1,330,000 جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.