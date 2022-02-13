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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية بالقاهرة : لا نعتزم مهاجمة أي دولة..وواشنطن تسعى لإعادة الهيمنة

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الأحد، بيانا علقت فيه على ادعاءات الدول الغربية، باستعداد روسيا لغزو أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة في بيان: "تقوم الولايات المتحدة وأقرب حلفائها بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين من أوكرانيا بشكل عاجل بذريعة التهديد الوهمي بـ "الهجوم الروسي". ومن الواضح أن هذه الدول نفسها تعتزم القيام بنوع من الاستفزاز العسكري ضد روسيا".

وأضاف البيان أنه “يتم توريدات الأسلحة إلى كييف من قبل الدول الأعضاء في حلف الناتو بشكل مستمر.

وتجمعت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المهاجمة والمرتزقة الغربيون على الحدود مع بلدنا خاصة في منطقة شبه جزيرة القرم وعلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين”.

وتابع بيان السفارة “لا تعتزم روسيا مهاجمة أي دولة. وتسعى واشنطن التي تفقد نفوذها في العالم بشكل سريع إلى إعادة الهيمنة السابقة وتدفع كييف إلى شن الحرب ضد روسيا لتحقيق المصالح الجيوسياسية الأمريكية”.

واختتم بيان السفارة "نأمل في أن يفهم الشعب الأوكراني الشقيق أنه يتم استخدام الأوكرانيين في لعبة طرف آخر، وأن يكفوا عن استخدامهم كدمية متحركة في يد الغرب. وكذلك نتوقع من أصدقائنا المصريين أن يروا نفاق حلف الناتو الذي يحاول أن يداري الهوية العدوانية التي تخدم طموحات الولايات المتحدة خلف التصريحات عن أهدافه الدفاعية.

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واتجه عدد كبير من دول العالم، إلى سحب موظفي السفارات غير الأساسيين، في العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية تحذيرات أميركية بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام.

وسحبت الدول موظفيها غير الأساسيين من سفاراتها، ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، لعدم استتباب الأمن هناك.

وكانت واشنطن التي أمرت بمغادرة معظم موظفي سفارتها في كييف السبت، قد نقلت أيضا موظفيها المسؤولين عن الخدمات الأساسية إلى لافيف الواقعة على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا.

 

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