ألمانيا ليست على الطريق الصحيح لأوروبا.. معارضة قوية لأي عقوبات على روسيا.. فما الأسباب؟

بعد أن ارتفع حجم تجارة ألمانيا مع روسيا بأكثر من الثلث في عام 2021، دعت الشركات الألمانية الحكومة إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت منصة يور أكتف الأوروبية.



قالت اللجنة الألمانية للعلاقات الاقتصادية لأوروبا الشرقية - وهي منظمة تجارية تهدف إلى تحسين ظروف الإطار في شرق وجنوب شرق أوروبا وروسيا وآسيا الوسطى - إن تخفيف التوترات مع روسيا ستكون عاملاً أساسياً لمواصلة الاتجاه التصاعدي في تجارة ألمانيا الشرقية.

وذكر رئيس مجلس إدارة منظمة الأعمال ، أوليفر هيرميس، "في جهد مشترك ضخم، تمكنا من الحد من التأثير الاقتصادي لأزمة كورونا".

وأضاف: "الآن ، لا يمكننا المخاطرة بهذا النجاح من خلال الصراع السياسي أو العقوبات الجديدة أو حتى المغامرات العسكرية".

وبالتعاون مع شركاء غربيين، تعهدت ألمانيا بتنفيذ عقوبات اقتصادية ومالية حاسمة ضد بوتين في حالة حدوث أي اعتداء على أوكرانيا.

ومع ذلك ، وصف هيرميس هذا النهج بأنه "غير مسؤول" ، قائلاً إن "الإجراءات الحمائية" ستعرض للخطر "الشبكة الوثيقة من علاقات التجارة والتوريد التي نستفيد منها جميعًا".

جاءت التعليقات بعد أن أصدرت اللجنة بيانات جديدة تظهر أن حجم تجارة ألمانيا مع روسيا ارتفع بأكثر من 34٪ في عام 2021 ، مما يجعلها ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في أوروبا الشرقية ، بعد بولندا وجمهورية التشيك.

وفي الوقت نفسه أشادت اللجنة بوزيرة الخارجية أنالينا بربوك لجهودها في إقامة تعاون اقتصادي خلال زيارتها لموسكو.

وقال هيرميس "ما نحتاجه هو آفاق جديدة لتكثيف علاقاتنا الاقتصادية".

خلال زيارتها لروسيا قبل أسابيع قليلة ، وعدت بربوك برد فعل قوي على أي عدوان روسي وشددت على اهتمام البلدين المشترك بعلاقات اقتصادية وثقافية مستقرة.