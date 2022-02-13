برونزية العالم للأندية.. وزير الشباب والرياضة في مطار القاهرة لاستقبال بعثة الأهلي

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استعدادا لاستقبال بعثة النادي الأهلي، القادمة من الإمارات، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتصل مطار القاهرة الدولي، بعثة الأهلي، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، قادمة من الإمارات على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد الحصول علي المركز الثالث والتتويج ببرونزية كاس للعام للاندية للعام الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن تنهي سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات وصول بعثة الأهلي، من خلال صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص، وسط تدابير أمنية واستقبال حافل من قبل شركة ميناء القاهرة الجوي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث، ليحصد الميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي.

وسجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم «هدفين» في الدقيقتين 8 و17، وأضاف أحمد عبد القادر وعمرو السولية الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 40 و64, وشهد الشوط الثاني هدفًا جميلًا حمل توقيع أحمد عبد القادر لكن الحكم قام بإلغائه بداعي التسلل.

وقلد إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نجوم الأهلي والجهاز الفني الميدالية البرونزية، في حضور المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، رئيس بعثة الأهلي في الإمارات.

ويلعب الأهلي مباراة أمام الهلال السوداني، الجمعة المقبل 18 فبراير، على ملعب الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.