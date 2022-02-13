عودة الملك.. محمد صلاح وساديو ماني يقودان تشكيل ليفربول أمام بيرنلي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة بيرنلي المقرر لها في الرابعة عصرا، على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي أمام بيرنلي، عودة الملك المصري محمد صلاح والأسد السنغالي ساديو ماني، بعد غياب أكثر من 40 يوما بسبب مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو - هندرسون - كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 63 نقطة.

ويستهدف محمد صلاح فك عقدته التهديفية أمام بيرنلي في مباراة اليوم، حيث سجل “مو” هدفا واحد في شباك بيرنلي بقميص نادي ليفربول كان 16 سبتمبر عام 2017، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

كما يسعى محمد صلاح للابتعاد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر الترتيب بـ 16 هدفا، بفارق 4 أهداف عن زميله البرتغالي جوتا.