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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممثلا عن شباب مصر.. محافظ بني سويف يهنئ محمود جابر على عضوية برلمان الشباب العربي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

هنأ المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، "ابن بني سويف" محمود جابر عضو المجلس الاستشاري للشباب بالمحافظة والمتحدث الرسمي لبرلمان وزارة الشباب، على اختياره لتمثيل برلمان الشباب في برلمان الشباب العربي، بناء على ترشيح وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب المحافظ د. محمد هاني غنيم عن سعادته باختيار وترشيح أحد الشباب من أبناء بني سويف، لتمثيل الوزارة في البرلمان العربي للشباب ،وهو ما يعكس بشكل واضح وكبير اهتمام القيادة السياسية ضمن  رؤية  ومشروع الدولة لتأهيل وتمكين الشباب والاستفادة من قدرات وطموحهم  وإصرارهم  لتحقيق التنمية والريادة للوطن على كافة المستويات.

وأوضح محافظ بني سويف أن من أهم أهداف المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب، استثمار طاقات ورؤى وأفكار الشباب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم للدفع أولا بالخطط التنموية للدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، بجانب تعزيز مكانة مصر في مختلف المجالات محليا ودوليا، وذلك من منطلق إيمان القيادة السياسية بأهمية وقدرة عنصر الشباب في تحمل الأعباء وطموحات المصريين في تحقيق نقلة تنموية تستند على مبادئ وأهداف التنمية المستدامة التي يطمح لها المجتمع الدولي.

من جانبه عبر "جابر" عن تقديره الكبير للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، ودعمه المتواصل للشباب، لاسيما أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في مجال دعم وتمكين الشباب والذي تجسد في تنفيذ العديد من المبادرات والخطوات العملية منها: تشكيل مجلس استشاري من الشباب الذي يعتز بانتمائه ومشاركته فيه،ومبادرة تأهيل وتمكين ، بجانب عقد مؤتمرات للشباب وغيرها من المبادرات، أتيحت له الفرصة كشاب للمشاركة فيها

وأشار" جابر" إلى اتصال المحافظ "د. محمد هاني غنيم "، لتهنئته بهذا الإختيار ، مؤكدا له دعمه ،ومتمنيا له أن يكون خير سفير لشباب مصر بصفة عامة ولأبناء بني سويف صفة خاصة.

ونوه " جابر " إلى أنه وعد المحافظ بأن يجتهد ويبذل قصارى الجهد  ليكون عند حسن ظن دولته به ، وتتويجا لدعم المحافظ الشاب له ولسائر شباب المحافظة

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بترشيح العناصر المتميزة من برلمان الشباب، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزير ومستشاريه، لإجراء المقابلات الشخصية لعدد "22 شاب وفتاة" من برلمان الشباب ، وتم اختيار ابن بني سويف من بينهم ليكون ممثلا لشباب مصر في البرلمان

وأسفرت القائمة الأولية عن اختيار 7 شباب وفتيات بشكل مبدئي ضمت كل من: محمود جابر محمود محمد، بني سويف، أمير وليد محمد الأنور دمياط، عبدالرحمن رشاد عبدالرحمن أسيوط، رنيم أشرف إبراهيم خليل الوادي الجديد، أميرة عبدالتواب كمال عبدالمالك  الجيزة، وروض عبدالحليم محمد يوسف  الشرقية، إسلام محمد نصر محمد مطروح.

وبعد انتهاء المقابلات تم اختيار محمود جابر من محافظة بني سويف بصفة أساسية، ورنيم أشرف من محافظة الوادي الجديد بصفة احتياطية، وذلك لتمثيل برلمان الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة في البرلمان العربي للشباب.

التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استثمار البرلمان العربي الرئيس برلمان الشباب المصرية المجتمع الدولي محافظ بني سويف

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