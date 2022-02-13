كيفية استخراج رخصة السلاح والممنوعين من حمله | خدمات

الحصول على رخصة السلاح.. سؤال يبحث عنه الكثير، ولذلك يقدم موقع صدى البلد خدمة للقراء لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة برخصة حمل السلاح وكيفية الحصول عليها.

وللحصول على رخصة السلاح يجب معرفة 3 خطوات هامة في البداية وأيضا المستندات المطلوبة، لا سيما معرفة الفئات الممنوعة من حمله، ونسرد في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن استخراج رخصة السلاح.

ويأتي على رأس الأسباب الهامة لإستخراج رخصة السلاح، الدفاع عن النفس، وأيضا تشمل الأسباب عمليات الصيد، لا سيما الفئات التي تحمل أسلحة نارية خاصة بمهنتهم وهم الغير مطالبين بحمل رخصة له، مثل رجال الجيش والشرطة والقضاء.

استخراج رخصة حمل سلاح

إجراءات الحصول على رخصة السلاح

خطوات استخراج رخصة سلاح

كيفية استخراج رخصة سلاح

يجب أولا التوجه إلي أقرب قسم شرطة "التابع له محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي" للإطلاع على المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، ثم تسليم المستندات إلي مأمور القسم للبدء في إتخاذ الإجراءات، وإستلام خطاب معتمد للتوجه به إلي مركز تدريب المديرية خلال مدة أقصاها 3 أسابيع لاختبار الشخص المتقدم في قواعد التعامل مع السلاح وكيفية استخدامه وتعليمه كافة الأمور والأحوال القانونية التي يستخدم فيها، ثم تقديم الخطاب بإتمام الدورة إلي قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات والبت في طلب الترخيص.

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص السلاح

مستندات الحصول على رخصة السلاح

مستندات استخراج رخصة السلاح

وتشمل المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة السلاح 7 مستندات هامة يأتي على رأسها صحيفة الحالة الجنائية "الفيش الجنائي" الخاص بمقدم طلب الححصول على رخصة السلاح.

كما تضم مستندات الحصول على تراخيص السلاح الآتي..

- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) سنة ، ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك

- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيًا لحمل السلاح باطنة + نظر

- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول

- تحديد الغرض الدفاع، أو الصيد، أو الرماية، أو الحراسة، أو الزينة

- عدد 2 صورة فوتوغرافية

- بيان بمبررات الترخيص

- صحيفة الحالة الجنائية

حمل سلاح ناري

وفي حالات إستخراج رخصة السلاح للحراسة، فيجب تقديم مستند ببيان موقع الحراسة، وأيضا شهادة التأمينات الإجتماعية، وإقرار من مالك السلاح سواء شخص أو جهة وأيضا الحارس متضمن كيفية المحافظة عليه بعد الانتهاء من مواعيد العمل، وإقرار أيضا من مالك السلاح يفيد تضامنه في المسئولية المدنية مع الشخص المطلوب له الترخيص.

أما في حالات إستخراج رخصة السلاح لاستخدامه في الرماية، يتم تقديم الطلب مرفقا مع عضوية طالب رخصة السلاح في "أندية الصيد" المعترف بها وممارسته رياضة الرماية في النادي، مع شرط أن يكون نوع السلاح المطلوب ترخيصه من الأسلحة المخصصة للرماية.

استخراج رخصة السلاح

الفئات الممنوعة من استخراج رخصة السلاح

الممنوعين من حمل أو حيازة السلاح

وحددت الجهات المعنية الفئات الممنوعة من حيازة السلاح أو استخراج رخصة له وهي..

- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ... وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

- من حكم علية فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.

- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

- من يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.