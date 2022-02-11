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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدمات .. كل ما تريد معرفته عن مخالفات المرور 2022 والتظلم عليها

مخالفات المرور
مخالفات المرور

مخالفات المرور.. والتظلم عليها وكيفية معرفة قيمة مخالفات المرور الخاصة بالمركبات من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، السؤال الذي يبحث عنه الكثير من مالكي المركبات.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية، ومعرفة قيمتها والتظلم عليها.

ومن جانبها أطلقت النيابة العامة خدمة خاصة لمعرفة مخالفات المرور الخاصة بالمركبات، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية.

وتتيح النيابة العامة خدمات إلكترونية للتعرف على مخالفات المرور سواء مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة، كما تتيح خدمات الاستعلام عن المخالفات والطلبات المقدمة، والتظلمات على مخالفات المرور، وأيضا الدفع سواء الإلكتروني أو عند الاستلام، وخدمة التصالح الفوري، ومتابعة طلبات التظلم على مخالفات المرور.

- استعلام مخالفات المرور ٢٠٢٢ برقم اللوحة
- موقع استعلام مخالفات المرور ٢٠٢٢
وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

- الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٢
- استعلام عن المخالفات المرورية
وشرح قانون المرور بعض مخالفات المرور التي لا يجوز التصالح فيها، وهي قيادة السيارة دون لوحات معدنية، والسير عكس الاتجاه، وحيازة أجهزة لكشف أجهزة الرادار، وتعمد السائق تعطيل حركة المرور، والاعتداء على أفراد المرور، والتحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

- استعلام مخالفات المرور ٢٠٢٢
وخطوات التعرف على مخالفات المرور، هي الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الضغط على خدمات نيابة المرور، ثم الاستعلام.

- كيفية دفع مخالفات المرور
- كيف تدفع مخالفات المرور
دفع مخالفات المرور فوري.. وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

- دفع مخالفات المرور عن طريق البريد
- أماكن دفع مخالفات المرور
ولاستخراج شهادة مخالفات من البريد المصري، يجب على مالك المركبة الذهاب إلى أقرب مكتب بريد، وتجهيز البطاقة الشخصية ورخصة السيارة، وتسليم أصل البطاقة الشخصية ورخصة السيارة للموظف المسئول بمكتب البريد، ويقوم الموظف بالكشف عن المخالفات، وبعد الكشف على المخالفات يبلغك الموظف بقيمة الرسوم المستحقة.

- طريقة دفع مخالفات المرور
- دفع المخالفات المرورية فوري
ولدفع مخالفات المرور واستلام شهادة المخالفات في المنزل، يجب الدخول على موقع فوري، ثم إدخال الرقم القومي، وإدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل، وهي خدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال ٤ أيام عملا.

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التصالح المرور حركة المرور قانون المرور تعطيل حركة المرور رخصة السيارة

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