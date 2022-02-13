إسرائيل: لا ندعم أوكرانيا بشكل صريح بسبب الجالية اليهودية

علق وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الأحد، على تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا لاسيما على الحدود بين البلدين.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، قال لابيد: "هناك جالية يهودية كبيرة في أوكرانيا، هي من أكبر الجاليات في العالم، ونحن على اتصال معهم من خلال السفير ونائبه وطاقم السفارة".

وتابع: "الأسبوع المقبل، ستكون هناك 31 رحلة جوية إلى إسرائيل، كلها كاملة العدد"، لنقل الإسرائيليين من أوكرانيا.

وردا على سؤال حول سبب عدم دعم إسرائيل صراحة لأوكرانيا وتعبيرها عن موقف واضح ضد غزو روسي محتمل، قال لابيد: "قد أكون أكثر حذرا من وزراء الخارجية الآخرين لأن لدي مشكلة لا يعاني منها وزراء الخارجية الآخرون".

وأوضح: "في روسيا وأوكرانيا مجتمعان يهوديان ضخمان، وجزء من مسؤوليتنا هو الحفاظ عليهما، وهذا يتطلب الحذر وموقفنا هو بذل كل ما في وسعنا لمنع نشوب نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا".