اعرف أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 14-2-2022

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 14 فبراير 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الاثنين نحو 21.23جنيه للشراء و 21.46جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين عند 21.22جنيه للشراء 21.40جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( قطر الوطني، العقاري المصري العربي) الاثنين نحو 21.21 جنيه للشراء و 21.45 جنيه للبيع.





سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الاثنين نحو 21.19 جنيه للشراء و 21.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني بنك الأهلي المتحد اليوم الاثنين نحو 21.18جنيه للشراء و 21.45 جنيه للبيع



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك HSBC اليوم الاثنين نحو 21.18جنيه للشراء و 21.40جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني بنك كريدي اجريكول اليوم الاثنين نحو 21.16جنيه للشراء و 21.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك( قناة السويس ، العربي الافريقي الدولي ،بلوم ، المصرف المتحد ، المشرق ، الكويت الوطني ، فيصل الإسلامي،التنمية الصناعية ،أبوظبي التجاري ، أبوظبي الاول، المصرف العربي،الدولي ) اليوم الاثنين نحو 21.16جنيه للشراء و 21.45جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الاثنين نحو 21.14 جنيه للشراء و 21.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 21.14جنيه للشراء و 21.42جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الاثنين نحو 21.13جنيه للشراء و 21.45جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الاثنين نحو 21.12جنيه للشراء و 21.47جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك عودة اليوم الأثنين نحو 21.04جنيه للشراء و 21.21جنيه للبيع.



أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني



ويقدم بنك الإمارات دبي الوطنى افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 21.23 جنيه للشراء