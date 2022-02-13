تعليق ناري من ياسمين رئيس علي تصريحات زوجها الأخيرة.. شاهد

علقت الفنانة ياسمين رئيس علي تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت ياسمين رئيس مقطع فيديو من أحد أفلامها، وعلقت عليه كاتبة: “بلاش تبوسني”.

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: “ناس معندهاش دم لا حول ولا قوة الا بالله - جوزها قال معندوش مانع عادي يعني - هادي الباجوري يشعر بالسعادة الان”.

وتصدرت الفنانة ياسمين رئيس، تريند جوجل بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل والتى كشف عنها فى برنامج “كلام الناس”.

كان هادى الباجورى قال عن زوجته ياسمين رئيس: ليس لدى مانع أن تقدم مشاهد رومانسية ومشاهد بها قبلات أو “بوس”.

وتقوم حاليا الفنانة ياسمين رئيس بالتجهيز لعرض مسرحية “احفاد ريا وسكينة” مع الفنانة دينا الشربينى حيث من المقرر عرضها فى موسم الرياض.

وتعتبر ياسمين رئيس أن بدايتها الحقيقية فى التمثيل كانت من خلال مشاركتها فى بطولة فيلم “فتاة المصنع” مع المخرج محمد خان الذى قدمها بصورة مختلفة عن أى عمل قدمته من قبل حيث شاركت فى عدد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها فيلم “واحد صحيح” للفنان هانى سلامة وقام بإخراجه هادى الباجورى أيضا كما شاركته أيضا فى فيلم “هيبتا” وأخيرا “قمر 14”.

قصة زواج ياسمين رئيس

تزوجت ياسمين رئيس من المخرج هادي الباجوري بعد أن جمعتهما قصة حب عاصفة بدأت بالإعجاب المتبادل عندما شاركت ياسمين رئيس في مسلسل "عرض خاص" ولكن الزواج لم يتم إلا بعد خمس سنوات من تصوير المسلسل وأثمر الزواج عن إنجاب طفلهما ساليم.