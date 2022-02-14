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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية.. غدا

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، زيارة إلى متحف القوات الجوية، وذلك غدا الثلاثاء  الموافق ١٥ فبراير، في إطار التعاون بين جامعة عين شمس و قيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني  رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب استاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق العقيد أحمد عبد الجواد مدير إدارة التربية العسكرية ، وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي الزيارة بمشاركة كليات الجامعة ، كلية الدراسات العليا للطفولة ، كلية الألسن ، كلية التجارة ، كلية الحقوق ، كلية البنات ، كلية التربية ، كلية الدراسات والبحوث البيئية ، وتتضمن الزيارة جولة العرض الخارجى لمعرض الطائرات ، وجولة العرض الداخلى لتاريخ القوات الجوية وتطورها ، كما تتضمن أيضا ندوة بعنوان " فى حب مصر " يحاضر خلالها لواء طيار هشام الحلبي.

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الثلاثاء .. المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال بتجارة عين شمس

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طلاب جامعة عين شمس بمطار القاهرة استعدادا لزيارة إكسبو دبي 2020.. صور

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جامعة عين شمس تنظم ملتقى التوظيف السنوى لعام 2022 في مارس

 

يسافر اليوم ( ١٩ ) طالبا وطالبة من طلاب جامعة عين شمس الموهوبين علي خطوط شركة مصر للطيران ،  لحضور فاعليات معرض إكسبو ٢٠٢٠ ، المقام بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 ، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بالجامعة ، الدكتورة شروت  الأحمدى مدير إدارة الوافدين و أ. ريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم و الطلاب و المشرف على الوفد الطلابي الممثل للجامعة.

وأوضحت أ.د. شهيرة سمير أنه تم عقد لقاء مع الطلاب قبيل سفرهم لإعطائهم بعض التوصيات والنصائح التى تساعدهم علي الاستفادة من هذه التجربة المميزة التى تتيح لهم فرصة الانفتاح علي الثقافات المختلفة والتواصل مع شباب من مختلف دول العالم ، إلى جانب توضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر والإقامة وبرنامج الزيارة.

 

جامعة عين شمس طلاب جامعة عين شمس الموهوبين طلاب جامعة عين شمس كلية الألسن كلية التجارة كلية الحقوق

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