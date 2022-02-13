طلاب جامعة عين شمس بمطار القاهرة استعدادا لزيارة إكسبو دبي 2020.. صور

يسافر اليوم ( ١٩ ) طالبا وطالبة من طلاب جامعة عين شمس الموهوبين علي خطوط شركة مصر للطيران ، لحضور فاعليات معرض إكسبو ٢٠٢٠ ، المقام بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بالجامعة ، الدكتورة شروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين و أ. ريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم و الطلاب و المشرف على الوفد الطلابي الممثل للجامعة.

أوضحت أ.د. شهيرة سمير أنه تم عقد لقاء مع الطلاب قبيل سفرهم لإعطائهم بعض التوصيات والنصائح التى تساعدهم علي الاستفادة من هذه التجربة المميزة التى تتيح لهم فرصة الانفتاح علي الثقافات المختلفة والتواصل مع شباب من مختلف دول العالم ، إلى جانب توضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر والإقامة وبرنامج الزيارة.

جدير بالذكر أن اكسبو 2020 ،معرض عالمى تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس ،وهو أول معرض من نوعه يقام في الشرق الأوسط ، وتشارك مصر بجناح مميز في المعرض.

ويُعتبر إكسبو 2020 دبي بيئة حاضنة للأفكار الجديدة من حول العالم، حيث يحمل المعرض عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل". كما تلهم العناوين الفرعية للمعرض، مثل الفرص والتنقل والاستدامة، العالم أجمع لحماية كوكب الأرض واستكشاف آفاقٍ جديدة وبناء مستقبل مشرق.

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