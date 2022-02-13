الثلاثاء.. جامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية



ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس زيارة إلى متحف القوات الجوية ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير، فى إطار التعاون بين جامعة عين شمس و قيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب استاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق العقيد أحمد عبد الجواد مدير إدارة التربية العسكرية ، وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي الزيارة بمشاركة كليات الجامعة ، كلية الدراسات العليا للطفولة ، كلية الألسن ، كلية التجارة ، كلية الحقوق ، كلية البنات ، كلية التربية ، كلية الدراسات والبحوث البيئية ، وتتضمن الزيارة جولة العرض الخارجى لمعرض الطائرات ، وجولة العرض الداخلى لتاريخ القوات الجوية وتطورها ، كما تتضمن أيضا ندوة بعنوان " فى حب مصر " يحاضر خلالها لواء طيار هشام الحلبي.

وجدير بالذكر تستقبل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، الأطفال المشاركين في المرحلة الجديدة من جامعة الطفل، والذى تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة ٦ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢ ، تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، ا.د محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس وا.د جينا الفقى المدير التنفيذي لجامعة الطفل ود. نهى الرافعى منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، صرحت بذلك أ.د. نهى سمير دنيا عميد الكلية.

وافتتح ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فعاليات المرحلة الرابعة والخامسة لجامعة الطفل، بحضور ا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ا.د. نهي سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، . ا. د. تامر النادي مدير ادارة المنح والمشروعات، ا.د. وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، د. نهى الرافعى منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس. ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس واولياء امور أطفال جامعة الطفل.

حيث اعرب ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بوجوده مع جامعة الطفل التي بدات منذ عام 2015 بفكرة متميزة من أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي مؤكدا على دعم إدارة الجامعة الكامل لجيل المستقبل من هؤلاء الأطفال الذي سيشكلون مستقبل الوطن من الأطباء والمهندسين والعلماء في كل التخصصات، مؤكدا ان جامعة عين شمس جامعة متميزة تتبنى كل الأفكار والمواهب الجديدة مشيرا الى انشاء مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس لاحتضان الافكار والمواهب المتميزة.