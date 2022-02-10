500 طالب .. جامعة عين شمس تكشف كواليس مشاركتها في افتتاح ملتقى الصداقة الدولي الأول للشباب.. وتؤكد: يجب دمج معايير برامج ريادة الأعمال كمتطلب اعتماد للمؤسسات التعليمية..صور

جامعة عين شمس:

تكشف كواليس مشاركتها في افتتاح ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات

تكشف تفاصيل مشاركتها في معرض الكتاب

مركز تعليم الكبار: يجب دمج معايير برامج ريادة الأعمال كمتطلب اعتماد للمؤسسات التعليميه

أكد محمد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس، بأن مشاركة جامعة عين شمس في الملتقى تنبع من الإيمان بفلسفة وأهمية الاندماج بين الطلاب المصريين وأقرانهم من الوافدين ومشاركتهم معًا في مختلف الأنشطة الحياتية، وليس فقط في قاعات الدرس؛ بما يفتح آفاق التواصل الإنساني ويزيد من فرص التعرف على مختلف الثقافات وتبادل الرؤى والخبرات وهو توجه أصبح ضرورياً في ظل عالم تتكامل فيه الإنسانية جمعاء.

وأشار "الشرقاوي" إلى حرص الجامعة على المشاركة في الملتقى الذي يحمل عنوان "الصداقة" في إطار سعيها الدائم للقيام بدورها التنويري والحضاري وإيمانها بدور المؤسسات التعليمية في تعزيز روح الأخوة والتضامن الإنساني، والدفاع عنها بتعزيز الصداقة بين الشعوب التي يمثلها الطلاب الوافدين من 36 دولة في 28 جامعة مصرية إلى جانب زملائهم المصريين.

أوضح مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز روح التضامن الإنساني، وتعزيز جهود السلام، بناء جسورًا للتواصل بين طلاب الجامعات، مضيفًا أن الملتقى يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية، الفنية، برنامج محاكاة للأمم المتحدة والخيم التراثية،التي تعبر عن بعض العادات والتقاليد للجامعات المشاركة، وكذلك تنظيم عدد من ورش العمل عن التنوع الثقافي والحضاري، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الألماني.

وأشار محمد الشرقاوي، إلي أن تتكون بعثة جامعة عين شمس من 16 طالبًا وطالبة، وعدد 8 طلاب من الوافدين من دولة جنوب السودان و 8 طلاب ومن مجالس الاتحادات الطلابية والمتميزين في الأنشطة الطلابية في ظل احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمرور 50 عامًا على إنشائها؛ حيث تستضيف طلابًا من 28 جامعة مصرية وبمشاركة الملحقين الثقافيين للدول المختلفة.

أن 500 طالب مصري يشاركون في فعاليات المُلتقى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من عمداء الكليات المصرية والمُلحقين الثقافيين والهيئات الدبلوماسية، ووفود طلابية من 36 دولة.

وتضمن الملتقى أقامة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، ويوم للشعوب والثقافات المختلفة، والعديد من الفقرات الفنية المختلفة، ولقاء شعري بنادي النيل، ونقل للتراث الخاص بكل دولة من خلال الأكلات الشعبية المميزة لها، تنظيم ورش عمل عن التنوع والتعدد الثقافى والحضاري.

وخلال "ملتقى الصداقة الدولي الأول" تمت فاعليات الافتتاح بحضور الأستاذ الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة والاستاذ الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والسادة النواب ولفيف من الملحقين الثقافيين للدول المشاركة ومسئولي البعثات للجامعات المصرية.

تمت المشاركة تحت إشراف هشام رفعت الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أحمد عبدالغنى مدير إدارة الوافدين، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإشراف عام البعثة الدكتور وليد شعبان رئيس البعثة، طارق إسماعيل إشراف عام، فايقة سمير، محمود رشاد مسئولي الاتصال.

ومن جانبة حرص اتحاد طلاب بجامعة عين شمس، على المشاركة في معرض الكتاب في نسخته الـ53، في إطار حرصها على استمرار دورها في توعية وتثقيف الطلاب كنشاط تطوعي.

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن زيارته للمعرض هذا العام هي الرابعة بالنسبة له، ولكن الأولى مع الاتحاد، موضحًا أن هذه النسخة من المعرض تعد واحدة من أفضل النسخ؛ لوجود دور نشر جديدة تشارك لأول مرة، وأيضًا لأن التنظيم هذا الموسم مختلفا ودقيقا للغاية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المعرض يشهد حدثا مهما وهو إطلاق مشروع الكتاب الرقمى فى الهيئة المصرية العامة للكتاب بهدف بيع الكتب على المنصة الرقمية تماشيا مع التوجيهات الجديدة لنشر الثقافة وإعادة بناء الشخصية المصرية.

وأشار نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إلى أن الجامعه شاركت بوفدين من الطلبة والطالبات يأتى من اهتمام قطاع التعليم والطلاب بنشر ثقافة القراءة والاطلاع بين طلاب الجامعة ، والتعرف على الثقافات الأخرى.

وتابع عبد الله محمد: مشاركة الجامعة فى معرض الكتاب تأتى ضمن اهتمامات الجامعة بتنمية المعرفة والاطلاع والبحث العلمي ، وتنمية الوعي الوطنى لدى الطلاب، حيث قامت الجامعة بإنشاء مكتبه بالمدن الجامعية

جدير بالذكر إفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بدورته ال٥٣ في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية ، ويضم المعرض عدد ٥قاعات للعرض ، ويبلغ عدد الاجنحه ٨٧٩ جناحاً، ويصل عدد الناشرين ودور النشر إلى ١٠٦٧.

ومن جانب اخر أكد الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، علي أهميه تعليم الكبار في صقل مهارات رياده الأعمال مع التركيز على التربية لريادة الأعمال كموجه تخطيطي لكل مراحل التعليم، موضحًا أن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية.

وأوضح الدكتور اسلام السعيد مدير المركز خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المؤتمر المؤتمر السنوي الثامن عشر الذي استمر فى الفترة من ٥ - ٧ فبراير ٢٠٢٢، خرج بمجموعة من التوصيات الهامة موجهة للوزارات المعنيه ،والجامعات ، والهيئة العامه لتعليم الكبار ، كما كان هناك توصيات خاصه بمركز تعليم الكبار.

وأشار مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إلي أن المؤتمر أوصي بتضمين القدرات في بناء قدرات المعلمين ، ودمج معايير برامج ريادة الأعمال كمتطلب اعتماد للمؤسسات التعليميه ،و تصميم أنشطة ريادية بكل المراحل التعليميه لدعم بناء قيمة ريادة الأعمال بالشخصية ،مع تخصيص جوائز تشجيعية لافغضل الممارسات الريادية في كل قطاع، و إعداد و تنظيم حملات إعلامية مخططة لإعاده تشكيل الوعي المجتمعي نحو رياده الأعمال الإجتماعية والاقتصادية والرقميه ،

وصرح الدكتور اسلام السعيد، بأن توصيات المؤتمر الخاصة بالجامعات أكدت علي ضرورة تصميم خرائط منهجية متعددة تتضمن ثقافة مقاومة التغيير لريادة الأعمال ، مع التنسيق بين الكليات المختلفة وغرف الأنشطة التجارية والنقابات ووزارة التخطيط لربط الخريج بالتوجه الاقتصادى العام ، مع جذب الجامعات لرؤوس النشاط الاقتصادي لعمل حاضنات أعمال فعاله في كل التخصصات ، تصميم واعداد أدلة تدريبيه متخصصه لرياده الأعمال وتضمينها بالأنشطة الطلابيه و تضمين مهارات ومجالات رياده الاعمال بالخريطه البحثيه للاقسام المختلفه .

وتابع: التوصيات الموجه لهيئه تعليم الكبار فهى إعداد خرائط منهجيه لمحو أميه الكبار وفقا لتوجه ريادة الاعمال ، و تدريب الكوادر المعنية لنشر هذا التوجه وتقديم مهارات للدارسين مع إعداد دليل توثيقي للمبادرات الناجحه وقياس أثرها على الدارس والمجتمع.

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصه بمركز تعليم الكبار ، فأكد المؤتمر علي ضرورة إعداد دليل تنظيمى لمهارات رياده الأعمال و إعداد مكتبة مسجلة فيديو لملخص أبحاث المؤتمر وبثها للمهتمين لتوثيق هذا التوجه ، مع التنسيق لمشروع بحثي عربي حول آليات تنميه التربية لريادة الأعمال على مستوى الجامعات والمراكز .

كذلك أوصى المؤتمر بالتنسيق مع الهيئه العامه لتعليم الكبار لبحث آلية إطلاق مبادرة ريادية ضمن المشروع القومى لمحو الأمية .

استمر المؤتمر فى الفترة من ٥ - ٧ فبراير ٢٠٢٢ ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار ، وبرئاسة الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز تعليم الكبار، والدكتور اسلام السعيد مدير المركز، وقد تناول المؤتمر أربعة مجالات أساسية، هي ريادة الأعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربي، ريادة الأعمال ومستقبل مؤسسات تعليم الكبار في الوطن