حصول المهندس حمدي أسامة بهندسة عين شمس على المركز الأول فى المسابقة القومية للأجهزة التعويضية

حصل المهندس حمدي أسامة المرشح كمعيد بكلية الهندسة جامعة عين شمس على المركز الأول في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية التي يتم التحكم بها عن طريق الإشارات العضلية خلال المسابقة القومية للأجهزة التعويضية والتي تم تنظيمها خلال الفترة من ١/٩/٢٠٢١ الى ١٥/١١/٢٠٢١، تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و ا.د. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة .

وقد قام أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسليم الجوائز للفائزين يوم الثلاثاء 8/2/2021 خلال الاحتفالية التى نظمتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع القوات المسلحة.

وقد شارك المهندس حمدي أسامة في المسابقة بمشروع تخرجه لسنة 2021 بالنيابة عن فريق العمل.

وشارك في هذا المشروع فريق العمل من خريجين دفعة 2021 بكلية الهندسة جامعة عين شمس - قسم هندسة الميكاترونيات وهم: أحمد مجدي، أية عمرو، أميمة إبراهيم، بثينة توفيق، حمدي أسامة، سالم ماجد، عبدالرحمن أحمد، عبدالرحمن أكمل، يمنى عطية، و يوستينا القس و تم هذا المشروع تحت إشراف د/ محمد إبراهيم عوض الأستاذ المساعد بقسم هندسة الميكاترونيات.