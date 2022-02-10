عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصول المهندس حمدي أسامة بهندسة عين شمس على المركز الأول فى المسابقة القومية للأجهزة التعويضية

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة عين شمس

حصل المهندس حمدي أسامة المرشح كمعيد بكلية الهندسة جامعة عين شمس على المركز الأول في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية التي يتم التحكم بها عن طريق الإشارات العضلية خلال المسابقة القومية للأجهزة التعويضية والتي تم تنظيمها خلال الفترة من ١/٩/٢٠٢١ الى ١٥/١١/٢٠٢١، تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و ا.د. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة .

txt

السبت.. بدء البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة بجامعة عين شمس

txt

8 توصيات| مؤتمر جامعة عين شمس: إطلاق منصة لريادة الأعمال لتوثيق المهارات

وقد قام أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسليم الجوائز للفائزين يوم الثلاثاء 8/2/2021 خلال الاحتفالية التى نظمتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع القوات المسلحة.

وقد شارك المهندس حمدي أسامة في المسابقة بمشروع تخرجه لسنة  2021 بالنيابة عن فريق  العمل.

وشارك في هذا المشروع فريق العمل من خريجين دفعة 2021 بكلية الهندسة جامعة عين شمس - قسم هندسة الميكاترونيات وهم: أحمد مجدي، أية عمرو، أميمة إبراهيم، بثينة توفيق، حمدي أسامة، سالم ماجد، عبدالرحمن أحمد، عبدالرحمن أكمل، يمنى عطية، و يوستينا القس و تم هذا المشروع تحت إشراف د/ محمد إبراهيم عوض الأستاذ المساعد بقسم هندسة الميكاترونيات.

المهندس حمدي أسامة كلية الهندسة جامعة عين شمس المركز الأول مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية الإشارات العضلية

موضوعات متعلقة

سفير المناخ الصغير يتألق في ميلاد موهبة واعدة بـ جامعة عين شمس|صور

بطولة للشطرنج على مستوى جميع كلياتها.. جامعة عين شمس: ننظم أنشطة طلابية متنوعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي‎‎ وتكشف فعاليات ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات

طب أسنان عين شمس تحصد المركز الثالث بالمسابقة العلمية الملحقة بمؤتمر «إيدك دبي»|صور

جامعة عين شمس تنظم بطولة للشطرنج على مستوى جميع كلياتها

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 - 2- 2022

نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية.. بطء على دائري المعادي ومحور 26 يوليو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-2-2022

هل تكفي آخر آيتين من سورة البقرة لقيام الليل؟.. أمين الفتوى يجيب

تفاصيل مصرع أسرة كاملة بسبب تسرب الغاز في شبرا الخيمة.. السخان متهالك والقدر ينقذ طفلين من الموت.. شاهد

أخبار الرياضة.. موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم.. زيزو: طارق حامد أفضل من حمدي فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

ضحية زوج قام بنشر صورها: اعتبروني بنتكم واقفوا جنبي.. فيديو

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

نداء عاجل.. الأرصاد تناشد بعدم تخفيف الملابس وتوجه نصائح هامة للمواطنين|شاهد

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

تعرف على مصير أشرف بن شرقي مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

كانت هاربة.. رجل يقطع رأس زوجته المراهقة ويتجوّل به في الشارع

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ