الثلاثاء .. المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال بتجارة عين شمس

تعقد كلية التجارة المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال ، تحت عنوان " تعيين الخريجين الجدد " الممارسات والاتجاهات الحالية في ظل جائحة كورونا، والتى ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية التجارة ( UCCD) وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الدكتورة إجلال حافظ.

وصرح الدكتور خالد قدرى بأن الهدف من فتح آفاق لخريجى كلية التجارة بجامعة عين شمس في تحديد المسار الوظيفي لهم ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل متميزة.

على الجانب الآخر ، يسافر اليوم ( ١٩ ) طالبا وطالبة من طلاب جامعة عين شمس الموهوبين على خطوط شركة مصر للطيران ، لحضور فاعليات معرض إكسبو ٢٠٢٠ ، المقام بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بالجامعة ، الدكتورة شروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين و أ. ريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على الوفد الطلابي الممثل للجامعة.

أوضحت أ.د. شهيرة سمير أنه تم عقد لقاء مع الطلاب قبيل سفرهم لإعطائهم بعض التوصيات والنصائح التى تساعدهم على الاستفادة من هذه التجربة المميزة التى تتيح لهم فرصة الانفتاح علي الثقافات المختلفة والتواصل مع شباب من مختلف دول العالم ، إلى جانب توضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر والإقامة وبرنامج الزيارة.