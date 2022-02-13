خالد عكاشة: بوتين يضع أطراف الأزمة الأوكرانية في موقف الدفاع.. فيديو

قال الدكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن الأزمة الأوكرانية فيها درجة من الجدية والسخونة، ورغم التحركات السياسية خلال الأسبوعين السابقين لم يحدث للأزمة إنفراجة وما زال كل طرف على موقفه.



وأشار "عكاشة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن هناك 100 ألف جندي روسي في منطقة حدودية قاموا بعمل ما يشبه التطويق لأوكرانيا، ثم مناورات العسكرية في بيلاروسيا ما يؤكد أن هناك دولة ثالثة في المعادلة.



وأوضح أن هناك حالة من الشعور بالغبن الموروث، لأنه قبل الأزمة بعام كانت روسيا غير موجودة فى الأحداث بين الولايات المتحدة والصين، متسائلا هل روسيا وجدت نفسها بعدما تحدث العالم عن ثنائية بين أمريكا والصين؟



وأكد أن روسيا اختارت وقت دقيق من أجل التقدم بخطوة تجاةه الصين وتكاد تكون ضمتها إلى صفها، مؤكدًا أن هناك إعلان واضح عن وجود تحالف بين روسيا والصين.



وأشار إلى أن الأزمة على حافة هاوية، والرئيس الروسي يستنزف الجوانب الأخرى ويتحرك بعناية شديد وبخطة محددة، ويضع الجانب الأخر فى موقف الدفاع ويختبره.

