اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الكثير تحدث عن طلب كيروش بتغيير بعض المساعدين معهم في الجهاز الفني.

وأضاف "الكومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نحن كأعضاء اتحاد حتى الآن لا علم لنا مطلقا بهذه المعلومة ولم يثبت صحتها من عدمها".

وأشار: "الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات سيعرضون كل متطلبات الجهاز الفني في جلسة خاصة بالاتحاد"، متابعا: "سوف نرى متطلبات كيروش هل طلب تغيرات في الجهاز الفني أم لا".

وأوضح إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،: "ما يتم تداوله حول التغيير في الجهاز الفني غير صحيح، وبعد عقد الجلسة سنعلم ما هي متطلباته، وسوف نعلنها في وسائل الإعلام".

