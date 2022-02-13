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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو ينصح كيروش بضم ثنائي الأهلي وبيراميدز لموقعة السنغال على حساب مرموش

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو بأداء كل من إبراهيم عادل وأحمد عبد القادر، لاعيبة منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي “تويتر”.

وكتب أحمد حسام ميدو في تويتة له: “مصر ظهرلها 2 لاعيبه جامدين جدا..ابراهيم عادل وعبد القادر. لازم المنتخب يستفيد منهم ماتشين السنغال والاتنين عندهم شخصية مايتخافش عليهم..اتمنى #كيروش يفهم ان مرموش مش جناح وان لازم يحصل تنوع في الـ ٣ لاعيبة اللي في نص الملعب لازم واحد من الاتنين (٨) يكون سريع ورتمه عالي وبيكمل في الـ ١٨”.

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ووضع بعض اللاعبين المصريين، المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش في حيرة بعد تألقهم اللافت للنظر، على الرغم من استبعادهم مسبقًا من قائمة منتخب مصر الذي شارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وتسببت خيارات المدير الفني لمنتخب مصر في جدل واسع قبيل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جاء استبعاد أفشة وطارق حامد وابراهيم عادل، مفاجئًا للجميع مما فتح عليه باب واسع للانتقادات.

أحمد عبد القادر - أساسي 

مع المستويات الكبيرة الذي يقدمها نجم الأهلي أحمد عبد القادر، تتفق جماهير الكرة المصرية على ان اللاعب يجب أن يتواجد أساسيًا في تشكيلة منتخب مصر أمام السنغال في المباراتين المؤهلتين لكأس العالم 2022 قطر.

أحمد عبد القادر نجح مع الأهلي في التتويج ببطولة السوبر الإفريقي، وكذلك الحصول على برونزية كأس العالم للأندية وكان الأعلى تقييمًا بين نجوم الفريق.

وينتظر أحمد عبد القادر، نظرة من المدير الفني كارلوس كيروش من أجل التواجد في صفوف المنتخب، واستغلال الفرصة ليصبح احد الأعمدة الرئيسية في منتخب مصر.

إبراهيم عادل 

كان استبعاد إبراهيم عادل من قائمة منتخب مصر السابقةن مفاجئًا للكثيرين، فاللاعب يقدم مع بيراميدز مستويات كبيرة، ويمتلك عنصر الخبرة مع الشباب.

يجيد إبراهيم عادل اللعب في مركزي الجناح وصناعة اللعب، كما يتمتع بقدرة تهديفية كبيرة وقوة في التسديد، تؤهله للتواجد ضمن قائمة المنتخب المصري، كبديل جاهز في كل الأوقات للاعتماد عليه. 

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