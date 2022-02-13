رانيا يعقوب: الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات بالشرق الأوسط

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن فكرة الأطروحات الحكومية هى هامة جدا وخاصة أن البورصة المصرية تعاني في الوقت الحالي من نقص السيولة والبضاعة الجيدة تكسب سيولة جديدة.

وكشفت رانيا يعقوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ علي مسؤوليتي” الذي يقدمة الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد المصري من اقوى الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط ففي خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١ تقدمت العديد من الشركات العالمية بعروض استحواذ على عدد من الشركات في عدد من القطاعات سواء المالية الغذائية والصحية وغيرها .

وأوضحت رانيا يعقوب أن البورصة المصرية تحتاج للتدويل وهى لا تمثل الأداء التجاري والمؤسسات الاقتصادية التي يشيد بها العالم وأن الدولة تشجع القطاع الخاص ونحتاج محفزات أخرى مثل أن الشركات التى تطرح بالبورصة يجب أن يكون لها تخفيض ضريبي ٥٠% لمدة عدد من السنوات لان هذا سيؤدي الي دخول الشركات لشراء الأسهم بالبورصة ولجذب الاستثمار .

وأكدت أن طرح العاصمة الإدارية خلال سنتين في البورصة من خلال شركة العاصمة هو طرح هام جدا وكذلك طرح بنك القاهرة ونحتاج نوسع الطرح للمستثمر العادي والمواطن المصري للمشاركة في الأسهم والاستفادة منها .