عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 عيادات و3 غرف عمليات كبرى.. صحة قنا تعلن الوصف التفصيلى لمستشفى الرمد الجديد

مديرية الصحة بقنا
مديرية الصحة بقنا


أعلن الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن الوصف التفصيلى لمستشفى الرمد الجديد والتى تم الموافقة عل إدراجها ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى وذلك بالخطة الإستثمارية الجديدة للدولة للعام 23/22 و التى تعد نقلة مهمة في سبيل تقديم الخدمات الطبية الدقيقة لأبناء المحافظة.

 

وأشار تاوضروس، إلى أن المستشفى يضم العديد من الأقسام والتخصصات، حيث يشمل ٧ عيادات "عيادة فحص عام للعين رجال وسيدات، عيادة رمد وحول أطفال ، عيادة فحص قاع العين ، عيادة جلوكوما ، عيادة تحضير ، عيادة متابعة عمليات، عيادة باطنة" وصيدلية.

 

توزيع 3 أطنان لحوم للأسر الأولى بالرعاية في قنا

التحريات في مذبحة قنا الأسرية: المتهم مسجل خطر ومدمن "شابو"

 

و تابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما يضم المستشفى الجديد 3 غرفة عمليات كبرى للرمد، 15 سرير إقامة داخلى، 3 غرف "قسم فحص رمد"، 15 سرير إقامة داخلى، و الإستقبال الذى يضم أسرة فرز ، أسرة ملاحظة رجالى و نسائى، عزل، غرفة تداخلات جراحية صغرى ،صيدلية طوارئ.

 

و ٱضاف تاوضروس ، كما يضم المستشفى معامل دم ، بكتريا ، كيمياء، صيدلية إكلينيكية و مركز معلومات دوائية، مركز تدريب ومكتبة طبية متكاملة، و مخزن أدوية، و شبكة غازات، و تانك أكسجين بسعة 3000 لتر، و تكييف مركزى.

 

و أكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن مستشفى الرمد الجديد سوف يكون نواة لمنظومة صحية متكاملة تخدم كافة أبناء المحافظة، و تتويجاً لجهود وزارة الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالغفار ،وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ،و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فى دعم وتطوير المنظومة الصحية بقنا بما يتلائم ومتطلبات واحتياجات المواطن القنائى.

قنا الرمد ذات الأولوية القصوى الخدمات الطبية مستشفى رمد قنا الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

بعد إصابته بمرض نادر.. 8 مضاعفات خطيرة تهدد حياة حمو بيكا.. تفاصيل

مترو الأنفاق: تحرير 1000 محضر لركاب يخالفون إجراءات كورونا يوميا

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

موضوعات متعلقة

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

محافظ قنا يعلن إدارج مستشفى الرمد ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري

ترشيحاتنا

هل يتزوج الرجل بمن يحب في الجنة؟.. 5 حقائق عن زواجك بالآخرة

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 14 فبراير

مقتل وإصابة 4 مدنيين إثر قصف حوثي على حيران

"مازالت حرجة ونسألكم الدعاء" .. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

جونسون : أتمنى انضمام نجم الزمالك لـ الأهلي.. ورحيلي عن الجهاز مثل "الطلاق"

مدرب بترو أتلتيكو: كنا ندرك صعوبة مباراة الزمالك.. دخول شيكابالا وأوباما أعاد المنافس للمباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ