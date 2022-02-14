5 عيادات و3 غرف عمليات كبرى.. صحة قنا تعلن الوصف التفصيلى لمستشفى الرمد الجديد



أعلن الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن الوصف التفصيلى لمستشفى الرمد الجديد والتى تم الموافقة عل إدراجها ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى وذلك بالخطة الإستثمارية الجديدة للدولة للعام 23/22 و التى تعد نقلة مهمة في سبيل تقديم الخدمات الطبية الدقيقة لأبناء المحافظة.

وأشار تاوضروس، إلى أن المستشفى يضم العديد من الأقسام والتخصصات، حيث يشمل ٧ عيادات "عيادة فحص عام للعين رجال وسيدات، عيادة رمد وحول أطفال ، عيادة فحص قاع العين ، عيادة جلوكوما ، عيادة تحضير ، عيادة متابعة عمليات، عيادة باطنة" وصيدلية.

و تابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما يضم المستشفى الجديد 3 غرفة عمليات كبرى للرمد، 15 سرير إقامة داخلى، 3 غرف "قسم فحص رمد"، 15 سرير إقامة داخلى، و الإستقبال الذى يضم أسرة فرز ، أسرة ملاحظة رجالى و نسائى، عزل، غرفة تداخلات جراحية صغرى ،صيدلية طوارئ.

و ٱضاف تاوضروس ، كما يضم المستشفى معامل دم ، بكتريا ، كيمياء، صيدلية إكلينيكية و مركز معلومات دوائية، مركز تدريب ومكتبة طبية متكاملة، و مخزن أدوية، و شبكة غازات، و تانك أكسجين بسعة 3000 لتر، و تكييف مركزى.

و أكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن مستشفى الرمد الجديد سوف يكون نواة لمنظومة صحية متكاملة تخدم كافة أبناء المحافظة، و تتويجاً لجهود وزارة الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالغفار ،وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ،و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فى دعم وتطوير المنظومة الصحية بقنا بما يتلائم ومتطلبات واحتياجات المواطن القنائى.