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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة نجاح الفنان فاروق فلوكس في إمتحانات القبول في معهد السينما

الفنان فاروق فلوكس
الفنان فاروق فلوكس

قال الفنان القدير فاروق  فلوكس، إن رحلته في المجال الفني بدأت منذ أن كان طالباً في كلية الهندسة، و بعد تخرجه من الهندسة إنتسب لكلية الحقوق، وعقبت الحديدي،  قائلة : “برضه” ؟!،  ليرد : “مجنون كنت مجنون بقى”.

وتابع فاروق الفلوكس، خلال لقاء  في    برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن : كنت قد تقدمت للالتحاق  بالمعهد العالي للسينما وخضت الامتحانات، ونجحت وحصلت على المركز الاول حينها لكن المسؤول حينها عن المعهد كان حسن فهمي  وهو أستاذي الي أخدت البكالريوس في الهندسه على إيديه في قسم ميكانيكا الإنتاج. 

واكمل فاورق فلوكس، أنه في هذا الوقت كان يتطلب من المتقدمين إمضاء إقرار يفيد بأن الموظفين سيلتزمون بمواعيد المعهد وعندما قرأ حسن فهمي الإقرار،   قالي لي  : مش هقبلك لانك مكلف    مقدرش اققبلك وقلتله هاجي وألتزم   لكنه لم يقبلني مما إضطرني  للانتساب لكلية الحقوق. 

فاروق فلوكس اخبار التوك شو المجال الفني كلية الهندسة كلية الحقوق

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