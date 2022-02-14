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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق فلوكس : مكنتش مصدق تكريم الثقافة

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس

عبر الفنان القدير فاروق فلوكس، عن سعادته بتكريم وزارة الثقافة، قائلا :"الكلام لا يكفي للتعبير عن هذه السعادة"، متابعا :"مكنتش متوقع أنو يحصلي كده، كنت متوقع أن يتم تكريمي ضمن مجموعة من الزملاء والزميلات، لكني  فوجئت أن التكريم مخصص لي وأن حفلاً على أعلى مستوى تم، تخصيصه لي والدموع نزلت من عيني" . 


تابع فاروق فلوكس، خلال لقاء عبر  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، قائلاً : " كنت بقول شكراً يارب    ده كتير عليا   بعد رحلة فنية  إستمرت 65 عاماً   لاني بدأت الشغل وأنا طالب في كلية الهندسة   .. والتكريم   في  حد ذاته مثل لي  سعادة لاتوصف ". 


ووجه الشكر، للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قائلاً : " كل الشكر والتقدير ليها على الاهتمام والعطف  الذي أولته لي    كنت سعيد أن فيه  ناس في الدولة   تقدر   الفن  ورجاله وده  جميل على راسي  ورأس   جيلي كاملاً   الذي تعب كثيراً   حتى يصل   ويتبوأ مكانة   ما  خاصة أن الجيل السابق   لنا كان عمالقة  مثل ستيفان رستي   ووزنات صدقي. 


أكمل النجم القدير، أنه :"الجيل اللي بعدهم كانوا جايين من الجامعات   القاهرة والاسكندرية، مثل سمير غانم وعادل إمام، وكثيرين وأنا جيلي،  عندما تعرفت بفؤاد المهندس، كنت مع الضيف أحمد واسامة عباس وحمزة الشيمي وفاطمة مظهر وناء  ماهر وكانوا جيل بالاضافة للفنان محمد الجداوي   الذي كان أحد الستة الذين  تمكنوا من إنشاء  فكرة   فرقة " رضا ط وحسن عفيفي". 

وأتم :  " الجامعات خرجت فنانين كتير   والاساتذة  في هذه المرحلة كانواي قدرون الفن جداً، حيث كانوا يدركون   أهمية  تكوين  المواهب لدى الطلاب. 

فاروق فلوكس إيناس عبدالدايم اخبار التوك شو وزيرة الثقافة عادل إمام

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